Металлическая шведская стенка , Турник Рукоход, Брусья Пресс и скамья для пресса

Описание товара

Описание:Допустимая нагрузка на стенку: 250 кг.Размер в собранном виде (ВШГ):2407114Толщина вертикальных стоек, мммм: 4040Расстояние между стойками: 63 смДиаметр перекладин: 32 ммКоличество перекладин: 9 шт.Тип перекладин: металл+ПВХКрепление перекладин: болты М12Расстояние между перекладинами: 23 смРазмер упаковки (ДШВ): 1304040Комплектация:Шведская стенка СтандартТурник РУКОХОДСкамья для ПрессаБрусья Пресс