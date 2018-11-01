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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              13 000

              Металлическая шведская стенка , Турник Рукоход, Брусья Пресс и скамья для пресса

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              Описание:Допустимая нагрузка на стенку: 250 кг.Размер в собранном виде (ВШГ):2407114Толщина вертикальных стоек, мммм: 4040Расстояние между стойками: 63 смДиаметр перекладин: 32 ммКоличество перекладин: 9 шт.Тип перекладин: металл+ПВХКрепление перекладин: болты М12Расстояние между перекладинами: 23 смРазмер упаковки (ДШВ): 1304040Комплектация:Шведская стенка СтандартТурник РУКОХОДСкамья для ПрессаБрусья Пресс
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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