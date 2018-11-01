Самокат детский Scooter 5 в 1 с подсветкой и музыкой, зеленый

Описание товара

НОВИНКА СЕЗОНА!!! САМОКАТ ТРАНСФОРМЕР С ПОДСВЕТКОЙ И МУЗЫКОЙ!!! СВЕТЯЩИЕСЯ КОЛЕСА!!!Оригинальный самокат 5 в 1 Прочный пластик, светящиеся колеса.Детский самокат с родительской ручкой, корзинкой и сиденьем. Корзинка в виде божьей коровки. Замечательный подарок вашему ребенку!Можно использовать как обычный самокат или кататься на сидении как на беговеле.Самокат-беговел трехколесный, колеса светятся. . На пластиковой подножке рисунок против скольжения. На руле резиновые накладки.Положение руля, сиденья и родительской ручки регулируются по высоте. Для малышей от 1 года.Нагрузка до 60 кг на самокат, и до 25 кг. на сидение.Колеса полиуретановые, 3шт. светящиеся, 12 см, задние 8 см Торможение на заднем колесе.