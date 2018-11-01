Стойки для приседа и жима со страховкой до 500кг белая

Описание товара

Стойки под штангу с подстраховкой и брусьямиИДЕАЛЬНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В ОДИНОЧКУ ИЛИ В ЗАЛЕ!Каждый, кто делал жим штанги лежа, знает, что в этом упражнении нужен напарник. Иначе, либо ты в последнем подходе не вытянешь штангу и останешься лежать под ней, либо вынужден будешь беречь силы и не заниматься до отказа. И то, и другое плохо. Но что делать, если у тебя нет напарника и ты тренируешься один? Есть выход - это стойки со страхователями.Теперь можно не бояться делать жим лежа или присед в одиночку, ограничители всегда подстрахуют и примут штангу на себя, если ты не вытянул ее в последнем подходе. Сами стойки очень мощные и надежные, их не стыдно использовать не только дома, но и в любой хардкорной качалке.Стойки регулируются как по ширине, так и по высоте. Сзади имеются также небольшие брусья для отжиманий и ступеньки, чтобы залезать на брусья с доп. весом или для становой тяги. Кроме того, стойки в сложенном виде компактны и занимают минимум места.Мнение эксперта СПОРТиЯ:Идеальные стойки для штанги! Надежные, регулируемые по ширине и высоте, универсальные. Благодаря страхователям, можно не боясь делать жимы лежа или приседания (занимался сам: гриф доходит до груди, а ниже уже не упадет - держат страхователи. Т.е. работаешь в полную амплитуду, но вместе с тем штангой тебя не придавит). Брусья можно также отрегулировать по ширине и смещать нагрузку на трицепсы или грудь соответственно. Реальная замена силовой раме, причем в несколько раз дешевле и компактней!Итого: абсолютный лидер продаж среди стоек в нашем магазине! Причем, как для дома, так и для зала. Рекомендую всем!Купи эти стойки для штанги, и они станут верным и надежным другом в строительстве твоих мускул. Друге, который никогда не пропустит тренировку и примет на себя самую тяжелую штангу