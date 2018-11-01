Комплект черно белый Скамья для жима + Стойки со страховкой белые

Описание товара

Скамья для упражнений с гантелями, штангой, а так же для упражнений на мышцы пресса. Профессиональная скамья, очень мощная и устойчивая. Рассчитана на профессиональные занятия и на большие нагрузки. Выдерживает вес свыше 300кг! (Даем гарантию!) Скамья выполнена из металла широкого профиля 4мм толщиной! Производство Россия. Принимает ВСЕ возможные положения. Угол наклона меняет как спинка, так и сиденье. Спинка ― 9 положений. Сиденье ― 3 положения. В совокупности может принимать 12 различных положений, что обеспечивает максимально эффективные тренировки с гантелями или штангой. САМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА В ИНТЕРНЕТЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТАКОГО УРОВНЯ! За данную цену в спортивных магазинах Вы сможете купить в лучшем случае китайские хлипкие скамейки, не выдерживающие и 100кг нагрузки. Наши скамьи рассчитаны на вес свыше 500кг. Компактная скамья, на которой можно выполнять более 80 упражнений при этом площадь хранения 0,3 м2. Высота над полом - 45 см Регулируемый угол наклона спинки и сиденья от минус 30 до +85 град 9 положений спинки и 3 положения сиденья Нагрузка свыше 350 кг Вес, кг: 21 Приседание со штангой на плечах — одно из базовых упражнений пауэрлифтинга, бодибилдинга и любой силовой тренировки. Во время его выполнения спортсмен задействует многие крупные и мелкие мышцы нижней части тела. Именно поэтому в магазине большим спросом пользуются стойки для приседа. Они имеют регулируемую высоту и устанавливаются таким образом, чтобы штанга находилась чуть ниже уровня плеч атлета. Следует отметить, что приседания с утяжелением на плечах довольно травмоопасны. Часто спортсмен неправильно рассчитывает силы и не может в очередной раз распрямить ноги. Чтобы такая ситуация не стала причиной травмы, скамья имеет страховку — дополнительные упоры, находящиеся на удобной высоте. В крайнем случае, атлет сбрасывает штангу на них, защищая себя от увечий и предохраняя пол от повреждений. Для удобства спортсмена стойки и страховочные упоры на данной модели регулируются по высоте и ширине. Благодаря особо мощной конструкции они рассчитаны на экстремальные нагрузки (допустимый вес — 600 кг). Кроме того, спортивный снаряд имеет брусья для отжиманий, а при установке скамьи может использоваться для жима лежа. Размеры (Д×Ш×В) 85 × от 60 до 150 × от 90 до 165 Габаритная высота 160 см Страховочные упоры 50-90 см Основная конструкция выполнена из прочного профиля 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм Нагрузка свыше 600 кгПрофессиональное оборудование по цене в два раза ниже любых аналогов такого уровня!Почему именно этот комплект:СТОЙКИ:Выдерживают нагрузку до 600кг! Не имеют аналогов по соотношению ЦЕНА-КАЧЕСТВО-ПРОЧНОСТЬ.Профиль металла 50х50 и 60х40! Толщина до 8мм!Регулируются по высоте от 90см до 180см. Тем самым можно использовать как для жима лежа со скамьей, так и отдельно для приседаний со штангой.Регулируются по ширине от 20см до 160см. Можно подобрать нужное расстояние под любой гриф, а также для любого спортсмена.Имеют страховочные упоры! Полностью исключен риск получить травму. При занятиях в одиночку, особенно с большими весами, ОБЯЗАТЕЛЬНА подстраховка партнера! С нашими стойками можно заниматься одному.Страховочные упоры также регулируются по высоте. Можно подобрать комфортное расстояние для спортсменов разной комплекции.На стойках с обратной стороны есть брусья! Можно выполнять отжимания на брусьях, просто обойдя стойки с обратной стороны!На стойках есть специальные штыри для хранения дисков! Их также можно использовать для того, чтобы класть штангу при выполнении становой тяги. СКАМЬЯ:Универсальная силовая скамья для жима лежа и упражнений с гантелями.Сверхмощная конструкция. Выдерживает нагрузку до 350кг!Толщина металла от 2мм до 4мм! Профиль 60х40!Принимает 11 различных положений, что обеспечивает выполнение ЛЮБЫХ упражнений с гантелями или штангой.Сиденье и спинка скамейки выполнены из сверхплотного жесткого наполнителя. В отличии от аналогов с дешевым мягким поролоном!Скамья очень компактная. В сложенном виде почти не занимает места. Удобно хранить, удобно перевозить.Изменяет угол наклона в ОДНО движение. Подобный механизм изменения угла наклона значительно удобнее, чем в аналогах, на которых для фиксации используется штырь.