Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              5 800

              Скамья для жима со стойками и страховкой до 500кг

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              --1-- Скамья имеет Страховочные Упоры. Наличие страховки ОЧЕНЬ ВАЖНО! Так как при упражнениях с большими весами ОБЯЗАТЕЛЬНА подстраховка партнера. На скамейке со страховкой можно заниматься без помощи партнера! Полностью исключен риск получения травм. -2-- Скамья рассчитана на вес до 500кг! Сверхмощная конструкция! Профиль металл 50х50!!! Это вам не китайские хлипкие, шатающиеся во все стороны скамейки.! ---3--- Стойки регулируются по высоте. Страховочные упоры так же регулируются по высоте!. ― Скамья предназначена для выполнений упражнений со штангой и гантелями. Крепится к стойкам на двух мощных болтах. При необходимости, скамью можно снять, тем самым она становится очень компактной и почти не занимает места.Ширина между стойками (внутрення): 100 смШирина между стойками (внешняя): 110 смВысота от пола до верхней части подушки: 42 смВысота стоек под штангу регулируется от 90 до 118 смВысота страховочных упоров регулируется от 51 до 82 смТолщина используемого металла: 5мм, 4мм и 2 ммСечение используемого профиля: 50х50 и 40х40 ммВес: 30 кгГабариты упаковки: Д 120 см, Ш 37 см, В 21 см.Жим штанги лежа — одно из базовых упражнений любого атлета. Для его выполнения, помимо самой штанги, необходима специальная скамья со стойками — именно на них кладется спортивный снаряд после завершения подхода.В каталоге магазина  представлена скамья не только со стойками, но и со специальной страховкой. Это очень важный элемент, позволяющий выполнять упражнения в одиночку. Даже если спортсмен неверно рассчитает силы, то все равно сможет положить штангу на страховочные упоры.Для удобства атлета все стойки регулируются по высоте и выдерживают значительный вес железа — до 600 кг. Сама скамья отличается повышенной прочностью и устойчивостью. Благодаря своим характеристикам тренажер рассчитан на профессиональные занятия как в спортивном центре, так и в домашних условиях.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store