Скамья для жима со стойками и страховкой до 500кг

Описание товара

--1-- Скамья имеет Страховочные Упоры. Наличие страховки ОЧЕНЬ ВАЖНО! Так как при упражнениях с большими весами ОБЯЗАТЕЛЬНА подстраховка партнера. На скамейке со страховкой можно заниматься без помощи партнера! Полностью исключен риск получения травм. -2-- Скамья рассчитана на вес до 500кг! Сверхмощная конструкция! Профиль металл 50х50!!! Это вам не китайские хлипкие, шатающиеся во все стороны скамейки.! ---3--- Стойки регулируются по высоте. Страховочные упоры так же регулируются по высоте!. ― Скамья предназначена для выполнений упражнений со штангой и гантелями. Крепится к стойкам на двух мощных болтах. При необходимости, скамью можно снять, тем самым она становится очень компактной и почти не занимает места.Ширина между стойками (внутрення): 100 смШирина между стойками (внешняя): 110 смВысота от пола до верхней части подушки: 42 смВысота стоек под штангу регулируется от 90 до 118 смВысота страховочных упоров регулируется от 51 до 82 смТолщина используемого металла: 5мм, 4мм и 2 ммСечение используемого профиля: 50х50 и 40х40 ммВес: 30 кгГабариты упаковки: Д 120 см, Ш 37 см, В 21 см.Жим штанги лежа — одно из базовых упражнений любого атлета. Для его выполнения, помимо самой штанги, необходима специальная скамья со стойками — именно на них кладется спортивный снаряд после завершения подхода.В каталоге магазина представлена скамья не только со стойками, но и со специальной страховкой. Это очень важный элемент, позволяющий выполнять упражнения в одиночку. Даже если спортсмен неверно рассчитает силы, то все равно сможет положить штангу на страховочные упоры.Для удобства атлета все стойки регулируются по высоте и выдерживают значительный вес железа — до 600 кг. Сама скамья отличается повышенной прочностью и устойчивостью. Благодаря своим характеристикам тренажер рассчитан на профессиональные занятия как в спортивном центре, так и в домашних условиях.