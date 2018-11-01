Скамья атлетическая черно белая до 500кг

Описание товара

Скамья для упражнений с гантелями, штангой, а так же для упражнений на мышцы пресса.Профессиональная скамья, очень мощная и устойчивая. Рассчитана на профессиональные занятия и на большие нагрузки. Выдерживает вес свыше 300кг! (Даем гарантию!)Скамья выполнена из металла широкого профиля 4мм толщиной!Производство Россия.Принимает ВСЕ возможные положения. Угол наклона меняет как спинка, так и сиденье. Спинка ― 9 положений. Сиденье ― 3 положения. В совокупности может принимать 12 различных положений, что обеспечивает максимально эффективные тренировки с гантелями или штангой.САМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА В ИНТЕРНЕТЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ТАКОГО УРОВНЯ! За данную цену в спортивных магазинах Вы сможете купить в лучшем случае китайские хлипкие скамейки, не выдерживающие и 100кг нагрузки. Наши скамьи рассчитаны на вес свыше 500кг. Скамья с регулировкой наклона Высота: 47 смДлина: 125 смПрофиль: 40/60 ммТолщина профиля: 2 ммКомпактная скамья, на которой можно выполнять более 80 упражнений при этом площадь хранения 0,3 м2. Высота над полом - 45 см Регулируемый угол наклона спинки и сиденья от минус 30 до +85 град 9 положений спинки и 3 положения сиденья Нагрузка свыше 350 кг Вес, кг: 21