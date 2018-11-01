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              BEGETON | ART
              Добавлено 01.11.2018
              2 500

              Турник Брусья Пресс 3 в 1 ЧЕМПИОН ПРОФИ ЧЕРНЫЙ

              Телефон
              +79219791611
              Продавец
              admiral100
              0
              Описание товара
              Описание Тренажер предназначен для подтягиваний узким, параллельным и широким хватом, а так же для отжимания на брусьях и прокачки пресса. Регулярные тренировки и выполнение упражнений на развитие грудной клетки, рук, спины, лопаток и живота, придадут вашему телу красоту и силы. Компактность настенного комплекса позволяет разместить его дома или в зале с ограниченной площадью. Высокопрочная стальная конструкция турника, снабжена мягкими ручками, подлокотниками и спинкой. Технические характеристики: Ширина перекладины: 95 см. Глубина: 78 см - брусья
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