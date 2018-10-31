Гироскутер Smart 6,5, самобаланс с верхней LED подсветкой, карбон

Описание товара

Smart Balance Wheel — всегда приятная прогулкаГироскутер Smart Balance Wheel с верхней LED подсветкой станет универсальным средством передвижения для любого ребенка или взрослого человека не только днем, но и в темное время суток. Какие особенности имеет данная модель? Оригинальный дизайн и стильный цвет карбон.Может удерживать вес от 15 до 120 кг.Небольшой размер (584*186*178 мм) и вес (10 кг).Время, необходимое для полной зарядки аккумулятора — 2-3 часа.Автобаласировка для безопасной езды и надежности гироскутераУправление через телефон Почему стоит приобретать товары именно у нас? С 2014 года являемся представителями гироскутеров Smart Balance.Предлагаем только качественные товары из дорогих комплектующих.Выгодные цены при покупке в розницу и оптом.Мы являемся проверенным и надежным поставщиком на портале Tiu.ru.У нас есть магазин в Москве, приезжайте!Smart Balance использует гироскоп и датчик ускорения. Посмотрите, как это просто:Smart Balance Wheel очень компактный, благодаря чему его можно легко взять с собой на прогулку. Функция Bluetooth позволит слушать музыку через колонку, даря своему владельцу еще больше позитивных эмоций. Заказывайте Smart Balance Wheel на сайте, и мы гарантируем, что вы останетесь довольны!