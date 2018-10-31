Гироскутер детский Smart Balance Kids Умка Белый

Описание товара

Смотрите видео: Технические характеристики: Максимальная Скорость:8 км/чМаксимальное расстояние на одном заряде батареи:12 кмБезопасный угол наклона поверхности:15°Емкость батареи:80 Вт*чМощность мотора:300 ВтТемпературный режим использования:от -20°C до+ 60°CМаксимальный вес ездока:65 кгХарактеристики зарядного устройства:AC 220 В 50-60 ГцВремя полной зарядки:1,5 часаКлиренс:30ммДиаметр колеса:4,5Вес :4,5 кгОграничение скорости:8 км/чЛимит заряда батареи:Включается при достижении заряда в 10%Bluetooth :нетUSB ― порт:нетГабаритные огни:нетЗвуковые динамики:нетЗарядное устройство:в комплектеДетский гироскутер ― лучший подарок Вашему ребенку. Прост в освоении, сверхлегок, удобен в использовании. Предлагаются различные цвета на выбор. Гироскутер основан на принципе динамического баланса и может свободно двигаться вперёд, назад и останавливаться. Простое управление, мобильность и удобство в использовании – все это идеально подходит для использования данного аппарата на дорогах. Гироскутер использует гироскоп и датчик ускорения. ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО ПРОСТО:Смотрите видео: Гироскутер – это товар, взорвавший весь мир своей уникальностью, удобством и новизной. Это первое транспортное средство на двух колесах, которые расположены не друг за другом. Это транспортное средство, от которого дети теряют рассудок, а взрослые понимают, что они еще далеко не все видели в этой жизни.Гироскутер – это транспорт, работа которого основана на системе гироскопов, запрограммированной индивидуально под вас. Это ультрасовременный компьютер на колесах, который управляется легкими наклонами вашего корпуса. Спросите, какой принципуправления гироскутера? Подайте корпус вперед – гироскоп поедет, отклонитесь назад – и он затормозит или поедет назад.В интернет-магазине Girosmart.ru Вы сможете купить гироскутер в Москве по лучшей цене. В нашем ассортименте Вы найдете самые разные модели с разными колесами, обвесами, разной окраски – от разнообразия просто захватывает дух. Более того, Вы найдете все необходимые запасные части и детали гироскутера, которые необходимы для его дальнейшего обслуживания.Если Вы решили купить гироскутер в Москве или в любом другом регионе, то лучше всего это сделать у нас.Мы предоставляем лучшие цены на гироскутер и работаем с производителем напрямую.В нашем ассортименте огромное разнообразие самих современных моделей.Мы – официальные представитель компании Smart Balance.Мы работаем как в розницу, так и оптом.Мы не продаем подделки – только качественные оригиналы.Удобный сервис, быстрая и бесплатная доставка.Посмотрите кРаш-тест наших гироскутеров, перед покупкой:Инструкция на русском языке скачать: https://yadi.sk/d/HdudPHOomkAQV