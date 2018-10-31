Гироскутер Smart Balance Kids Умка Розовый

Описание товара

Смотрите видео: Технические характеристики: Максимальная Скорость:8 км/чМаксимальное расстояние на одном заряде батареи:12 кмБезопасный угол наклона поверхности:15°Емкость батареи:80 Вт*чМощность мотора:300 ВтТемпературный режим использования:от -20°C до+ 60°CМаксимальный вес ездока:65 кгХарактеристики зарядного устройства:AC 220 В 50-60 ГцВремя полной зарядки:1,5 часаКлиренс:30ммДиаметр колеса:4,5Вес :4,5 кгОграничение скорости:8 км/чЛимит заряда батареи:Включается при достижении заряда в 10%Bluetooth :нетUSB ― порт:нетГабаритные огни:нетЗвуковые динамики:нетЗарядное устройство:в комплектеДетский гироскутер ― лучший подарок Вашему ребенку. Прост в освоении, сверхлегок, удобен в использовании. Предлагаются различные цвета на выбор. Гироскутер основан на принципе динамического баланса и может свободно двигаться вперёд, назад и останавливаться. Простое управление, мобильность и удобство в использовании – все это идеально подходит для использования данного аппарата на дорогах. Гироскутер использует гироскоп и датчик ускорения. ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО ПРОСТО:Смотрите видео: Гироскутер – это товар, взорвавший весь мир своей уникальностью, удобством и новизной. Это первое транспортное средство на двух колесах, которые расположены не друг за другом. Это транспортное средство, от которого дети теряют рассудок, а взрослые понимают, что они еще далеко не все видели в этой жизни.Гироскутер – это транспорт, работа которого основана на системе гироскопов, запрограммированной индивидуально под вас. Это ультрасовременный компьютер на колесах, который управляется легкими наклонами вашего корпуса. Спросите, какой принцип управления гироскутера? Подайте корпус вперед – гироскоп поедет, отклонитесь назад – и он затормозит или поедет назад.В интернет-магазине Girosmart.ru Вы сможете купить гироскутер в Москве по лучшей цене. В нашем ассортименте Вы найдете самые разные модели с разными колесами, обвесами, разной окраски – от разнообразия просто захватывает дух. Более того, Вы найдете все необходимые запасные части и детали гироскутера, которые необходимы для его дальнейшего обслуживания.Если Вы решили купить гироскутер в Москве или в любом другом регионе, то лучше всего это сделать у нас.Мы предоставляем лучшие цены на гироскутер и работаем с производителем напрямую.В нашем ассортименте огромное разнообразие самих современных моделей.Мы – официальные представитель компании Smart Balance.Мы работаем как в розницу, так и оптом.Мы не продаем подделки – только качественные оригиналы.Удобный сервис, быстрая и бесплатная доставка.Посмотрите кРаш- тест наших гироскутеров, перед покупкой:Инструкция на русском языке скачать: https://yadi.sk/d/HdudPHOomkAQV