Гироскутер Smart Balance Розовый Bluetooth АРР

Описание товара

Хотите ездить и в дождь и в снег на гироскутере, закажите аквазащиту для своего гироскутера: Гироскутер – это товар, взорвавший весь мир своей уникальностью, удобством и новизной. Это первое транспортное средство на двух колесах, которые расположены не друг за другом. Это транспортное средство, от которого дети теряют рассудок, а взрослые понимают, что они еще далеко не все видели в этой жизни.Гироскутер – это транспорт, работа которого основана на системе гироскопов, запрограммированной индивидуально под вас. Это ультрасовременный компьютер на колесах, который управляется легкими наклонами вашего корпуса. Спросите, какой принцип управления гироскутера? Подайте корпус вперед – гироскоп поедет, отклонитесь назад – и он затормозит или поедет назад.В магазине Girosmart.ru Вы сможете купить гироскутер в Москве по лучшей цене. В нашем ассортименте Вы найдете самые разные модели с разными колесами, обвесами, разной окраски – от разнообразия просто захватывает дух. Более того, Вы найдете все необходимые запасные части и детали гироскутера, которые необходимы для его дальнейшего обслуживания.Если хотите купить гироскутер в Москве, Сочи , Санкт-Петербурге или в другом регионе – Вы попали по адресу. Гироскутер Smart Balance доставит вам массу удовольствия и порадует Ваших близких. : Технические характеристики:Аккумулятор Samsung (Корея)!Максимальная скорость 15 км/ч.Дальность пробега на одной зарядке 15-20 км. Максимальный угол подъема 15 градусов.Вес в сборе 10 кг.Минимальный и максимальный вес водителя 20-130 кг. ( рекомендовано 25-100кг)Габариты 584*186*178 мм.Аккумулятор 36 Вольт, 4.4 Ач, литий-ионная.Время зарядки Аккумулятора 2-3 часа. Диаметр колес: 6 дюймовТемпература хранения и использования:- 15 C ― 50 c.Мощность мотора ― 350W! ( 2 мотор колеса по 350W) Гироскутер Smart Balance Wheel оснащён световыми сигналами, передний свет может освещать небольшие участки дороги для объезда препятствий в темное время.Гироскутер Smart Balance Wheel основан на принципе динамического баланса и может свободно двигаться вперёд, назад и останавливаться. Простое управление, мобильность и удобство в использовании – все это идеально подходит для использования данного аппарата на дорогах. Smart Balance использует гироскоп и датчик ускорения.Смотрите видео: Если Вы решили купить гироскутер в Москве или в любом другом регионе, то лучше всего это сделать у нас. Мы предоставляем лучшие цены на гироскутер и работаем с производителем напрямую.В нашем ассортименте огромное разнообразие самих современных моделей.Мы – официальные представитель компании Smart Balance.Мы работаем как в розницу, так и оптом.Мы не продаем подделки – только качественные оригиналы.Удобный сервис, быстрая доставка. Внимание! Цена зависит от объема заказа.Полный комплект: сумка, зарядный блок, инструкция.Инструкция на русском языке скачать.