Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 31.10.2018
              8 500

              Гироскутер Smart Внедорожник10дюймов Bluetooth Цвет граффити цветной(хип хоп)

              Телефон
              +74951501110
              Продавец
              GiroSmart.ru
              0
              Описание товара
              Представленная здесь модель — это гироскутер 3 поколения. Мини-сигвей Smart Wheel SAV создан для того, чтобы использовать его в совершенно разных условиях. Благодаря увеличенным колесам диаметром 10 дюймов, устройство может справляться даже с поверхностями, покрытыми неровностями. Чтобы сделать езду как можно более плавной, колеса обычно приспускают или накачивают сильнее, зависимо от типа дороги.Еще одно приятное преимущество — возможность использовать гироскутер в темное время суток. Для этого он оборудован яркими световыми сигналами и передним светом.Smart Wheel SUVКроме перечисленных выше преимуществ данной модели, свидетельствующих о ее приспособленности к передвижению по неровностям, Smart Wheel SUV может похвастаться и такими характеристиками, как:    высокая подвеска, позволяющая преодолевать препятствия и неглубокие ямы
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store