Гироскутер Smart Внедорожник10дюймов Bluetooth Цвет граффити цветной(хип хоп)

Описание товара

Представленная здесь модель — это гироскутер 3 поколения. Мини-сигвей Smart Wheel SAV создан для того, чтобы использовать его в совершенно разных условиях. Благодаря увеличенным колесам диаметром 10 дюймов, устройство может справляться даже с поверхностями, покрытыми неровностями. Чтобы сделать езду как можно более плавной, колеса обычно приспускают или накачивают сильнее, зависимо от типа дороги.Еще одно приятное преимущество — возможность использовать гироскутер в темное время суток. Для этого он оборудован яркими световыми сигналами и передним светом.Smart Wheel SUVКроме перечисленных выше преимуществ данной модели, свидетельствующих о ее приспособленности к передвижению по неровностям, Smart Wheel SUV может похвастаться и такими характеристиками, как: высокая подвеска, позволяющая преодолевать препятствия и неглубокие ямы