Гироскутер Smart 10 Bluetooth Цвет чёрный карбон C APP

Описание товара

Управляйте Вашим гироскутером с Вашего телефона!Достаточно скачать программу"TaoTao", через Play Market или App Store, и управлять через функцию APP (измерение скорости и пройденного пути, показания заряда батареи и нагрева мотора, угла поворота, установка ограничения скорости!!!) Купить такой гироскутер вы можете в нашем магазине !Хотите ездить и в дождь и в снег на гироскутере, приобретите новую Дополнительную услугу аказащита в нашем магазине или в сервисном центре. Гироскутер Мини Сигвей Smart Wheel SUV! Теперь Вы можете ездить и слушать любимую музыку через Bluetooth динамик! Этот аппарат более адаптирован для езды по дорогам, в то время как гироскутер Мини Сигвей Chic Smart ( Smart Balance Wheel) больше предназначен для езды в помещениях либо по гладкой поверхности!!Итак, преимущества Smart Wheel SUV в сравнении с Chic Smart (Smart Balance):✔Колеса диаметром 10 дюймов (у Смарта типа Chic Smart или Smart Balance они диаметром 6 дюймов)✔Более высокая подвеска, теперь можно не бояться заезжать в ямы, переезжать через препятствия‼✔За счет колес, накачанных воздухом, увеличивается срок службы металлической основы Мини Сигвея, так как уменьшается вибрация при катании, появляется плавность хода!!✔У Smart Wheel SUV пластик более толстый и прочный!!✔Яркий дизайн гироскутера Smart Wheel SUV никого не оставит равнодушным!!Мини Сигвей Smart Wheel SUV потяжелее, чем Мини Сигвей типа Chic Smart или Smart Balance ― его вес 13,5 кг (вес Chic Smart/ Smart Balance 10кг).Исходя из опыта, мы считаем, что ✔Мини Сигвей Smart Wheel SUV явно выигрывает у Chic Smart и Smart Balance. Высота подвески ― достаточный аргумент, а вместе с этим, долгая жизнь металлической основы аппарата, за счет снижения вибрации, появление плавности хода! Не говоря уже о более прочном и толстом пластике‼ Посмотрите видео сравнение гироскутеров с маленькими и большими колесами .:Один из самых главных аргументов в выборе Вами нас- мы производим ремонт Мини Сигвеев: диагностируем, снимаем программные ошибки, меняем вышедшие из строя элементы!! Занимаемся аппаратами давно, так что успели скопить необходимые знания для их ремонта!!Технические характеристики: Аккумулятор Samsung (Корея)!Максимальная скорость -до 15 км/ч.Дальность пробега на одной зарядке 15-20 км. Максимальный угол подъема 25 градусов.Вес в сборе 13.5 кг.Минимальный и максимальный вес водителя 20-130 кг. ( рекомендуем 30-100кг)Аккумулятор 36 Вольт, 4.4 Ач, литий-ионная.Время зарядки Аккумулятора 2-3 часа. Диаметр колес: 10 дюймовТемпература хранения и использования:- 15 C ― 50 c.Мощность мотора ― 500W! ( 2 мотор колеса по 500W) Гироскутер Smart Wheel SAV оснащён световыми сигналами, передний свет может освещать небольшие участки дороги для объезда препятствий в темное время.Гироскутер Smart Wheel SAV основан на принципе динамического баланса и может свободно двигаться вперёд, назад и останавливаться. Простое управление, мобильность и удобство в использовании – все это идеально подходит для использования данного аппарата на дорогах. Smart Wheel SAV использует гироскоп и датчик ускорения. Смотрите видео: Если Вы решили купить гироскутер в Москве или в любом другом регионе, лучше всего это сделать у нас. Мы предоставляем лучшие цены на гироскутер и работаем с производителем напрямую.В нашем ассортименте огромное разнообразие самих современных моделей.Мы – официальные представитель компании Smart Balance.Мы работаем как в розницу, так и оптом.Мы не продаем подделки – только качественные оригиналы.Удобный сервис, быстрая доставка. Посмотрите кРаш тест наших гироскутеров, перед покупкой: Полный комплект: гироскутер, зарядный блок, инструкция, сумка, программа АРР. Инструкция на русском языке скачать.