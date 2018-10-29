Весы напольные электронные Гарант ВПН 300М

Описание товара

«Гарант ВПН-300М» — удобные электронные весы, которые станут вашим надежным помощников в торговом деле. Напольное оборудование без стойки имеет сертификаты, удостоверяющие его качество и эксплуатационные возможности. Конструкционные и функциональные особенности торговых весовПредставленные у нас весы отличаются высокой точностью. Максимальная погрешность — 100 г. Они обладают функцией обнуления, тарирования, сложения. Обеспечивают подсветку эргономичного дисплея с тремя индикаторами:веса — на 5 цифр