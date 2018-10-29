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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
              5 690

              Cоковыжиматель STARFOOD HJ A(пресс для цитрусовых)

              Телефон
              +78613757362
              Продавец
              Армавирторгтехника
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              Описание товара
              Предлагаем надежный пресс для цитрусовых STARFOOD HJ-A. Мощное технологическое оборудование уместно использовать там, где требуется быстро готовить много сока: рестораны, кафе, отельные столовые, пиццерии и так далее. С помощью нашего пресса вы получите вкусный и полезный фреш из лимонов, апельсинов и других цитрусовых.Эксплуатационные достоинства оборудованияВсе детали и основа пресса сделаны из материала, который является стойким к повреждениям и взаимодействию с кислой средой.Оборудование имеет удобную для использования конструкцию.Оно достаточно просто в эксплуатации: для получения фреша, достаточно нажать рычаг, предварительно отправив в чашу фрукты.Что мы предлагаем?Технику от авторитетных производителей с сертификатами и гарантиями.Продукцию заводского качества, отвечающую европейским стандартам.Разумные цены и скидки.У нас вы найдете солидный постоянно обновляющийся ассортимент профессиональной техники. Выбирайте все, что вам нужно и заказывайте!
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