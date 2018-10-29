Весы напольные электронные Гарант ВПН 150Унапольные

Описание товара

Ищите высокоточные торговые весы с продолжительным сроком пользования? Предлагаем напольные «Гарант ВПН-150У»! Это электронное оборудование для торговых точек, которые обладает полным набором функций для комфортной эксплуатации.Эксплуатационные особенности «Гарант ВПН-150УПредставляемые нами весы с прочной рабочей поверхностью из стойкого к ржавлению металла укомплектованы дисплеем с доступным интерфейсом, встроенной батареей и аккумулятором. Арсенал функций представлен следующими возможностями:тарирование