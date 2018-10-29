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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
              250

              Помпа Dolphin (Дельфин) 132

              Телефон
              +78613757362
              Продавец
              Армавирторгтехника
              0
              Описание товара
              Помпа Dolphin 1/32 — аксессуар для настольных и напольных кулеров, при помощи которого вы наберете стакан воды, лишь два раза нажав на клапан. Ручное оборудование подходит для офиса, а также устанавливается в кулерах для дома.Эксплуатационные достоинства помпыИзготовлена из прочного пластика, который отличается стойкостью к износу.Имеет удобную и простую в эксплуатации конструкцию.Отличается высокой надежностью.Рассчитана на продолжительный срок использования.Помпа укомплектована воздушным фильтром сменного типа, который очищает от всевозможных примесей воздух, попадающий в бутыль с водой.Почему сотрудничество с нами выгодное?Мы продаем сертифицированное оборудование высокого класса.Обеспечиваем квалифицированное сервисное обслуживание техники.Радуем обоснованными ценами и хорошими скидками.Заказывайте помпу Dolphin в нашем магазине, и мы доставим вам ее в любой город страны!
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