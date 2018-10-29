Нож 2х сторон TJ 12(для мясорубки ERGO TJ12H)

Описание товара

Двухсторонний нож для мясорубки ERGO TJ12H — это деталь, с помощью которой технологическое оборудование для измельчения продуктов справляется со своей основной задачей. Онлайн-магазин «Армавирторгтехника» предлагает высококлассные запасные части для ERGO TJ12H по доступной цене.Основные преимущества ножаИзносостойкость — нож выполнен из прочного металла, гарантирующего долговечность использования.Эффективность — деталь обеспечивает отличное измельчение как свежего, так и замороженного мяса, а также других продуктов.Стойкость к коррозии — изделие не ржавеет.Легкость установки — нож устанавливается быстро и легко. Это занимает минимум времени и сил.Легкость обслуживания — после применения нож нужно мыть и сушить.Звоните, заказывайте комплектующие для технологического оборудования у нас. Доставим товар точно оперативно.