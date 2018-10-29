Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
              340

              Нож 2х сторон TJ 12(для мясорубки ERGO TJ12H)

              Телефон
              +78613757362
              Продавец
              Армавирторгтехника
              0
              Описание товара
              Двухсторонний нож для мясорубки ERGO TJ12H — это деталь, с помощью которой технологическое оборудование для измельчения продуктов справляется со своей основной задачей. Онлайн-магазин «Армавирторгтехника» предлагает высококлассные запасные части для ERGO TJ12H по доступной цене.Основные преимущества ножаИзносостойкость — нож выполнен из прочного металла, гарантирующего долговечность использования.Эффективность — деталь обеспечивает отличное измельчение как свежего, так и замороженного мяса, а также других продуктов.Стойкость к коррозии — изделие не ржавеет.Легкость установки — нож устанавливается быстро и легко. Это занимает минимум времени и сил.Легкость обслуживания — после применения нож нужно мыть и сушить.Звоните, заказывайте комплектующие для технологического оборудования у нас. Доставим товар точно оперативно.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store