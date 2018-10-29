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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
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              Холодильный шкаф Капри 1,5М

              Телефон
              +73952544333
              Продавец
              SibKast
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              Описание товара
              ХарактеристикаЗначениеХолодообеспечениеВстроенноеНаименованиеХолодильный шкаф Капри 1,5МКод завода4.300.133МаркаКаприРазмеры (ДхГхВ), мм1595х710х2030Полезный объем выкладки (м)1,43Температурный режим (C°)0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт)8КомпрессорDanfossКонтроллерCarel, Evco, Danfoss
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