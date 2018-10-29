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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
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              Холодильный шкаф Carboma R560 CB

              Телефон
              +73952544333
              Продавец
              SibKast
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              Описание товара
              Холодильный кондитерский шкаф Carboma R120Cвр:Глубина — 460 ммШирина — 460 ммВысота — 1100 ммТемпература: +6…+12t, СХолодильник для напитков, характеризующийся широкой стеклянной дверцей, позволяющей увеличить обзорность продукции и тем самым повышающей факт так называемых «импульсных» покупок.Приятный дизайн впишется в интерьер любого кафе или кондитерской, т. к. этот холодильный шкаф выполнен в золотисто-шоколадном цвете. Шкаф оснащен встроенным замком, пятью полками-решетками, которые можно установить под углом, увеличивая узнаваемость продаваемого бренда. Золотистую дверь можно перевесить.Система охлаждения – динамическая, идеальна для продажи напитков, т. к. позволяет максимально быстро охлаждать большое количество поступающих товарных позиций.Технические параметры:Габар. (ВхШхГ): 2055х825х645 ммОбъем: 560 литровТемпература: +1…+12 t, CДинамическая система охлаждения.Потр. электроэнергии: 6,2 кВт/ч за сутки5 полок (возможность установки «под углом»)Электронное управление с индикацией температурыХолодильный агрегат AsperaЦвет: золотисто-коричневый.ПодсветкаВозможность перенавески двериВстроенный замокМасса: 110 кг.
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