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SibKast
Холодильная витрина ВХСо 1,8 Илеть
Добавлено
29.10.2018
0
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Холодильная витрина ВХСо 1,8 Илеть
Телефон
+73952544333
Продавец
SibKast
0
Описание товара
Характеристика Холодообеспечение: ВстроенноеНаименование: Холодильная витрина ВХСо-1,8 ИлетьМарка: ИлетьГлубина выкладки: 790 ммРазмеры (ДхГхВ), мм: 1800х1100х900Площадь выкладки (м2): 1,34Полезный объем выкладки (м): 0,42Температурный режим (C°): 0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт): 10,1Компрессор: Danfoss Контроллер EVCO Наименование Температура окружающей среды: +12…+25Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов: 1,34Наличие запасника: ЕстьТип охлаждения: ДинамическоеСпособ оттаивания: ТЭНМощность оттаивания: 500Подогрев переднего стекла: НетНапряжение: 220Номинальный ток, A: 4,16Номинальная мощность ламп, Вт -Габариты без упаковки (ДхГхВ): 1800х1100х900Габариты в упаковке (ДхГхВ): 1950х1200х1120Нетто: 170Брутто: 340
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