Холодильная витрина ВХСо 1,2 Илеть

Описание товара

Характеристика Холодообеспечение: ВстроенноеНаименование: Холодильная витрина ВХСо-1,2 ИлетьМарка: ИлетьГлубина выкладки: 790 ммРазмеры (ДхГхВ), мм: 1200х1100х900Площадь выкладки (м2): 0,87Полезный объем выкладки (м): 0,27Температурный режим (C°): 0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт): 7Компрессор: Danfoss Контроллер: EVCOХарактеристикиТемпература окружающей среды: +12…+25Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов: 0,87Наличие запасника: ЕстьТип охлаждения: ДинамическоеСпособ оттаивания: ТЭНМощность оттаивания: 500Подогрев переднего стекла: НетНапряжение: 220Номинальный ток, A: 3,53Номинальная мощность ламп, Вт -Габариты без упаковки (ДхГхВ): 1200х1100х900Габариты в упаковке (ДхГхВ:) 1350х1200х1120Нетто: 120Брутто: 240