Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
              0

              Холодильная витрина ВХСо 1,2 Илеть

              Телефон
              +73952544333
              Продавец
              SibKast
              0
              Описание товара
              Характеристика Холодообеспечение: ВстроенноеНаименование: Холодильная витрина ВХСо-1,2 ИлетьМарка: ИлетьГлубина выкладки: 790 ммРазмеры (ДхГхВ), мм: 1200х1100х900Площадь выкладки (м2): 0,87Полезный объем выкладки (м): 0,27Температурный режим (C°): 0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт): 7Компрессор: Danfoss Контроллер: EVCOХарактеристикиТемпература окружающей среды: +12…+25Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов: 0,87Наличие запасника: ЕстьТип охлаждения: ДинамическоеСпособ оттаивания: ТЭНМощность оттаивания: 500Подогрев переднего стекла: НетНапряжение: 220Номинальный ток, A: 3,53Номинальная мощность ламп, Вт -Габариты без упаковки (ДхГхВ): 1200х1100х900Габариты в упаковке (ДхГхВ:) 1350х1200х1120Нетто: 120Брутто: 240
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store