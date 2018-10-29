Холодильная витрина ВХСо 1,5 Илеть

Описание товара

ХарактеристикаХолодообеспечение: ВстроенноеНаименование: Холодильная витрина ВХСо-1,5 ИлетьМарка: ИлетьГлубина выкладки: 790 ммРазмеры (ДхГхВ), мм: 1500х1100х900Площадь выкладки (м2): 1,11Полезный объем выкладки (м): 0,34Температурный режим (C°): 0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт): 8,1Компрессор: DanfossКонтроллер: EVCOХолодильная витрина ВХСо-1,5 Илеть, открытаяХарактеристикиТемпература окружающей среды: +12…+25Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов: 1,11Наличие запасника: ЕстьТип охлаждения: ДинамическоеСпособ оттаивания: ТЭНМощность оттаивания: 500Подогрев переднего стекла: НетНапряжение: 220Номинальный ток, A: 4,86Номинальная мощность ламп, Вт -Габариты без упаковки (ДхГхВ): 1500х1100х900Габариты в упаковке (ДхГхВ): 1670х1200х1120Нетто: 150Брутто: 290