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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
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              Холодильная витрина ВХСо 1,5 Илеть

              Телефон
              +73952544333
              Продавец
              SibKast
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              Описание товара
              ХарактеристикаХолодообеспечение: ВстроенноеНаименование: Холодильная витрина ВХСо-1,5 ИлетьМарка: ИлетьГлубина выкладки: 790 ммРазмеры (ДхГхВ), мм: 1500х1100х900Площадь выкладки (м2): 1,11Полезный объем выкладки (м): 0,34Температурный режим (C°): 0…+7Потребление электроэнергии в сутки (кВт): 8,1Компрессор: DanfossКонтроллер: EVCOХолодильная витрина ВХСо-1,5 Илеть, открытаяХарактеристикиТемпература окружающей среды: +12…+25Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов: 1,11Наличие запасника: ЕстьТип охлаждения: ДинамическоеСпособ оттаивания: ТЭНМощность оттаивания: 500Подогрев переднего стекла: НетНапряжение: 220Номинальный ток, A: 4,86Номинальная мощность ламп, Вт -Габариты без упаковки (ДхГхВ): 1500х1100х900Габариты в упаковке (ДхГхВ): 1670х1200х1120Нетто: 150Брутто: 290
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