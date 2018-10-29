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              BEGETON | ART
              Добавлено 29.10.2018
              890

              Видеокамера MD80 Mini DV DVR Hidden The World's Smallest Camera Voice Recorder

              Телефон
              +79829481298
              Продавец
              ladybettishop
              0
              Описание товара

              Мини видеокамера MD80 Mini DV DVR  сочетает в себе сразу два полезных 

              устройства: компактный видеорегистратор и видеокамеру что пригодится на все 

              случаи в жизни! Как видеорегистратор, она крепится на кронштейне, снимает 

              события нажатием одной кнопки, процесс съемки контролируется светодиодной 

              индикацией. Может включаться автоматически от внешнего звука, запись 

              просматривается на любом устройстве через USB.Как видеокамера, она легко 

              крепится с помощью клипсы к элементам одежды или может висеть на шее или с 

              ключами в виде брелка. Это необходимый аксессуар для туристов, экстремалов и 

              любителей поснимать скрытой камерой. Так же мини видеокамера MD80 может 

              использоваться как web-камера, она подключается к любому компьютеру, 

              устанавливается через драйверы, которыми комплектуется.

              Мини видеокамера MD80 питается от встроенного аккумулятора, его хватает на два 

              часа непрерывной работы при записи с разрешением 720х480 и скорости съемки 30 

              кадров/сек, в режиме ожидания время работы до 250 часов.

              Характеристики 

              • Камера: CMOS; 2.0 Mpx, 72°
              • Разрешение: 1,3 мегапикселей
              • Видео: 720х480/30 fps
              • Операционная система Windows, Mac OS10.4
              • Формат записи: AVI
              • Порт USB 2.0
              • Шумовая активация записи
              • Литиевый аккумулятор 230 мAч
              • Разъём мини-USB
              • Размеры видеокамеры: 55x28x20 мм
              • Вес - 40 г.

              Комплектация

              • Видеокамера MD80
              • Универсальное крепление
              • USB кабель
              • Клипса-держатель
              • Инструкция на английском языке
              •  Селиконовый чехол 

              Высокое качество.  


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