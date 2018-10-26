Описание товара

Скутер SYM Symphony SR 50, крупный скутер, хорошая комплектация (много скутера за умеренную плату) - большие колеса, армированные торм.шланги, жк дисплейСкутер SYM Symphony SR 50Высокого качества скутер SYM Symphony в Тайваня (бывшый завод HONDA, сейчас принадлежит автокомпании Хундай).Скутер имеет 2 года гарантии. Сделан по европейским предпочтениям с большими колесами. Из-за этого хорошо рулится, легко обрабатывает подвеска неровности. Тормоза оба дисковые с армированными (!) тормозными шлангами, т.е. этот крупный скутер хорошо защитит вас от сложным ситуаций на дороге. Спидометр отображается на замечательном жк дисплее.Артикул: SYM Symphony SR 50Мощность: 3.5 л. с.Тип двигателя: 4-тактный Объем двигателя: 49.4 см3Охлаждение: воздушноеТопливная система: карбюраторТрансмиссия: вариаторСоответствует: EURO3Передняя подвеска: телескопическая вилкаЗадняя подвеска: маятниковаяПередний тормоз: дисковый 226 ммЗадний тормоз: дисковый 226 ммПередняя покрышка: 110/70-16 52PЗадняя покрышка: 110/70-16 52PГабаритные размеры (мм): 2000x690x1125База (мм): 1330Сухой вес (кг): 100Топливый бак (л) 5.5Цвета скутера SYM Symphony SR 50 черный, серый, белый(редкий)Данная модель часто бывает у нас в выставочном зале.