Скутер Jet 4 50 SYM

Описание товара

Скутер SYM Jet 4 50Классный скутер, высокое качество. Гарантия 2 года или пробег 10000км.Наш мотосалон авторизованный дилер SYM. Сим - мотобренд компании Хундай.Особенности скутера SYM Jet 4 50SYM Jet 4 50 отличается обновленным дизайном, большими колесами, мощной галогеновой лампой. Очень красивая приборная панель с жк-дисплеем светиться ночью как на современном автомобиле. Мощная рама позволяет скутеру уверено держать свой курс на большой скорости. Удобная фирокая сидушка. Скутер достаточно крупный - он больше маленьких японских скутеров.В целом качество изготовления скутеров SYM на голову выше китайцев и достойно конкурирует японскими производителями типа Ямахи и Хонды, Сузуки. если вам нужен качественный и неубиваемый мопед то это SYM JET 4 50.Цвета красный, черный, серебристый, бело-черныйОбъем двигателя 50 см.3, соответствует стандарту EURO 3Характеристика Скутер SYM Jet 4 50Артикул: SYM Jet 4 50Мощность: 3.5 л. с.Тип двигателя: 4-тактныйОбъем двигателя: 49.4 см3Охлаждение: воздушноеТопливная система: карбюраторТрансмиссия: вариаторСоответствует: EURO3Передняя подвеска: телескопическая вилкаЗадняя подвеска: маятниковаяПередний тормоз: дисковый 226 ммЗадний тормоз: барабанныйПередняя покрышка: 120/60-13Задняя покрышка: 130/70-12Габаритные размеры (мм): 1900x665x1040База (мм): 1330Сухой вес (кг): 103Топливый бак (л) 5.2