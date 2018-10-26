Скутер SYM Jet 4 125

Описание товара

Скутер SYM Jet 4 125Классный мощный скутер, высокое качество. Гарантия 2 года или пробег 10000км.Наш мотосалон авторизованный дилер SYM. Сим - мотобренд компании Хундай.Особенности скутера SYM Jet 4 125Мотороллер SYM Jet 4 125 отличается обновленным дизайном, большими колесами, мощной галогеновой лампой. Очень красивая приборная панель с жк-дисплеем светиться ночью как на современном автомобиле. Мощный двигатель разгоняет скутер до 110км/ч. Усиленная рама позволяет скутеру уверено держать свой курс на большой скорости, хотя вес получается больше, чем например у китайских скутеров. Удобная широкая сидушка. Скутер достаточно крупный - он больше маленьких японских скутеров и подойдет русскому человеку, легко повезет двоихВ целом качество изготовления скутеров SYM на голову выше китайцев и достойно конкурирует японскими производителями типа Ямахи и Хонды, Сузуки. если вам нужен качественный и неубиваемый мопед то это SYM JET 4 125.Характеристики скутера SYM Jet 4 125Мощность: 8.84 л. с.Тип двигателя: 4-тактныйОбъем двигателя: 124.6 см3Охлаждение: воздушноеТопливная система: карбюраторТрансмиссия: вариаторСоответствует: EURO3Передняя подвеска: телескопическая вилкаЗадняя подвеска: маятниковаяПередний тормоз: дисковый 226 ммЗадний тормоз: барабанныйПередняя покрышка: 120/60-13Задняя покрышка: 130/70-12Габаритные размеры (мм): 1900x665x1040База (мм): 1330Сухой вес (кг): 113Топливый бак (л) 5.2