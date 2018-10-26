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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.10.2018
              62 000

              Скутер IRBIS LX 50 2T

              Телефон
              +73822222313
              Продавец
              Мото-тех
              0
              Описание товара
              Дизайнерский спортивный скутер. 50см3, Новинка 2012г! шины DURO, крупные алюминиевые диски 12 дюймов, Сигнализация с дистанционным запуском.100кг. Гарантия 1годСкутер IRBIS FRСкутер «полтинник"– без компромиссов. А именно оборотистый двухтактный мотор на 4,7л.с с глушителем типа саксафон для увеличения максимальной скорости, шкала размечена далеко за сотню! Агрессивный спортивный и нестандартный дизайн обращает на себя внимание отдельными уникальными элементами. Этот модный скутер для того, чтобы прорезать пробки и посетить сельскую местность на шинах DURO. Не требует прав и регистрации. Компоновка скутера классическая. Отделка – выше среднегоНовый скутер в дизайне 2012года.Тип и объем двигателя 2т, 50 куб.см.Мощность двигателя 4,7 л.с.Трансмиссия автоматическая (вариатор)Объем топливного бака 6 лГабаритные размеры 1920х690х1145 ммСухая масса 100 кгШины: передняя / задняя 120/70-12 / 120/70-12Тормоза: передние / задние дисковый / барабанныйУ нас вы можете приобрести для этого скутера спортивное синтетическое масло 2Т LIQIU MOLY производства Германия
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