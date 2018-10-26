Описание товара

Мотоцикл Kawasaki VN900 Classic (VULCAN)Мотоцикл Kawasaki VN900 Classic (VULCAN) выставлен в шоуруме, оформляйте предзаказ, есть рассрочки, кредиты, трейд-ин, авторизованный сервисный центр Кавасаки в Томске в нашем мотосалоне.Мотоцикл Kawasaki VN900 Classic или как его еще называют Кавасаки Вулкан 900 классический и недорогой представитель"чопперов" марки Kawasaki, он собирается в Японии. Дилер KAWASAKI в Томске мотосалон Мото-тех.Концепция мотоцикла ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМОткройте для себя мгновенно узнаваемые линии легендарного круйзера VN900 Classic с характерным косым срезом глушителей и спицами колес.Двигатель Kawasaki VN900 Classic просто песня! Тип двигателя: 4-тактный, с жидкостным охлаждением, двухцилиндровый, V-образный Объем двигателя: 903 cм³ Диаметр / Ход поршня: 88,0 x 74,2 мм Степень сжатия: 9.5:1 Клапан / Система впуска: SOHC, 8 клапанов Тип топливной системы: Электронный впрыск топлива (EFI), корпуса дроссельных заслонок Denso 2 х 34 мм Зажигание: Цифровое Система запуска: ЭлектрическаяТРАНСМИССИЯ Трансмиссия: 5-ти скоростная Конечная передача: Ременный привод РАМА Тип рамы: Стальная дуплексная Наклон / Вылет вилки: 32° / 160 мм Ход передней подвески: 150 мм Ход задней подвески: 100 мм Покрышка, переднее колесо: 130/90-16M/C 67H Покрышка, заднее колесо: 180/70-15M/C 76H Угол рулевого управления, левый / правый: 38° / 38° ПОДВЕСКА Подвеска, передняя: Телескопическая вилка 41 мм Подвеска, задняя: Uni-Trak ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Тормоза, передние: Тормозной диск диаметром 300 мм, с двухпоршневым суппортом Тормоза, задние: Тормозной диск диаметром 270 мм, с двухпоршневым суппортом РАЗМЕРЫКолесная база: 1650 ммОбъем бака: 20 лСнаряженная масса: 282 кгХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная мощность: 37 кВт (50 л.с.) / 5700 об/мин Максимальный крутящий момент: 82 Нм (8,4 кгf·м) / 3500 об/мин ДЕФЛЕКТОРЫ НИЖНИЕ6 510 рубВЕТРОВОЕ СТЕКЛО21 500 руб СЕДЛА И СПИНКИКОМФОРТНОЕ ГЕЛЕВОЕ СИДЕНЬЕ13 810 руб СПИНКА СИДЕНЬЯ С ПОДУШКОЙ И ЭМБЛЕМОЙ. КОМПЛЕКТ15 990 рубКОФРЫ И БАГАЖНЫЕ СУМКИБОКОВЫЕ СУМКИЦена от 22 570 рубКРЕПЕЖ БОКОВЫХ СУМОК3 900 рубЗАДНИЙ БАГАЖНИК11 800 рубЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО ДИЗАЙНАНАКЛАДКА ДЛЯ БАКА VN9004 000 руб СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРЫ С КРОНШТЕЙНОМЦена от 600 руб ЗАЩИТАНАКЛЕЙКА НА БАК1 440 руб ЗАЩИТНЫЕ ДУГИ9 550 рубХРОМИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫКОЗЫРЕК УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА1 600 рубКОЗЫРЕК УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА1 580 рубКОЗЫРЕК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФАРЫ1 470 рубРЕБРИСТЫЕ РУЧКИ РУЛЯ3 510 рубРАМКА ЗАДНЕГО КРЫЛА5 010 рубКОЗЫРЕК ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ1 210 рубРАМКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА4 630 рубЭМБЛЕМА ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА3 990 рубКРЫШКА ШТУЦЕРА ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ700 рубНАКЛАДКА КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА890 рубПОДНОЖКИПОДНОЖКИ-ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПАССАЖИРА12 840 руб