Мотоцикл спортбайк Stels SB 200

Описание товара

Мотоцикл STELS SB 200Продажа мотоцикла Стелс SB 200. STELS SB 200- дизайн этого спортивного мотоцикла превзойдет все ваши ожидания. 200 куб см, 13,9 л. с., 120кг, едет до 160км/ч.Описание мотоцикла STELS SB 200:Мощность и легкость в управлении — основные составляющие этого мотоцикла Стелс. Мотоцикл оборудован достаточно мощным двигателем объемом 197 см. куб. Его скоростной потенциал поражает — 160 км/ч., что в сочетании со стремительным, вытянутым дизайном делает его достойным внимания тех, кто предпочитает спортивный стиль. Дисковая тормозная система делает торможение четким, а управление надежным. Он прекрасно подходит начинающим водителям.Технические характеристики мотоцикла стелс сб200:Двигатель: 4-тактный