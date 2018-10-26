Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 26.10.2018
              70 000

              Мотоцикл спортбайк Stels SB 200

              Телефон
              +73822222313
              Продавец
              Мото-тех
              0
              Описание товара
              Мотоцикл STELS SB 200Продажа мотоцикла Стелс SB 200. STELS SB 200- дизайн этого спортивного мотоцикла превзойдет все ваши ожидания. 200 куб см, 13,9 л. с., 120кг, едет до 160км/ч.Описание мотоцикла STELS SB 200:Мощность и легкость в управлении — основные составляющие этого мотоцикла Стелс. Мотоцикл оборудован достаточно мощным двигателем объемом 197 см. куб. Его скоростной потенциал поражает — 160 км/ч., что в сочетании со стремительным, вытянутым дизайном делает его достойным внимания тех, кто предпочитает спортивный стиль. Дисковая тормозная система делает торможение четким, а управление надежным. Он прекрасно подходит начинающим водителям.Технические характеристики мотоцикла стелс сб200:Двигатель: 4-тактный
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store