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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.10.2018
              333 500

              Мотоцикл SYM WOLF 250 i

              Телефон
              +73822222313
              Продавец
              Мото-тех
              0
              Описание товара
              Мотоцикл SYM WOLF 250 iМотоцикл Сим Волк 250 имеет двигатель 250 см.3, а также инжекторную систему впрыска. Разработан Ducati для SYM. Производство Тайвань.SYM WOLF 250 i по настоящему удивительный мотоциклМощность его двигателя составляет 25 л. с. и имеет водяное охлаждение.Мотоцикл будет поставляться в двух цветах — сером и желтом — оба цвета великолепно выглядят и каждый из них найдет своих верных приверженцев.Начало поставок мотоцикла SYM T2 Wolf 250i запланировано на март 2012 года. Он уже есть в продаже. Эта новинка SYM превосходит своих конкурентов из Японии на их поле и часто продается в японских мотосалонах. При этом цена значительно ниже чем на мотоциклы HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKIТехнические характеристики мотоцикла SYM T2 Wolf 250iДвигатель 4- тактный, 25 л. с.Объем 250 ccОхлаждение ВодяноеСистема питания Впрыск топливаКПП 5 скоростейЭкологический класс Euro3Передний тормоз Диск 228 ммЗадний тормоз Диск 222 ммПереднее колесо 110/70-17Заднее колесо 140/70-17Д x Ш x В (mm) 2005x790x1050Колесная база (мм) 1320mmСухая масса (кг) 173 кгТопливный бак 14 л.Вся техника SYM (СИМ) отличается очень низкой вибрацией, что доставляет комфорт водителю и пассажиру.
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