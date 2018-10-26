Мотоцикл SYM WOLF 250 i

Описание товара

Мотоцикл SYM WOLF 250 iМотоцикл Сим Волк 250 имеет двигатель 250 см.3, а также инжекторную систему впрыска. Разработан Ducati для SYM. Производство Тайвань.SYM WOLF 250 i по настоящему удивительный мотоциклМощность его двигателя составляет 25 л. с. и имеет водяное охлаждение.Мотоцикл будет поставляться в двух цветах — сером и желтом — оба цвета великолепно выглядят и каждый из них найдет своих верных приверженцев.Начало поставок мотоцикла SYM T2 Wolf 250i запланировано на март 2012 года. Он уже есть в продаже. Эта новинка SYM превосходит своих конкурентов из Японии на их поле и часто продается в японских мотосалонах. При этом цена значительно ниже чем на мотоциклы HONDA YAMAHA KAWASAKI SUZUKIТехнические характеристики мотоцикла SYM T2 Wolf 250iДвигатель 4- тактный, 25 л. с.Объем 250 ccОхлаждение ВодяноеСистема питания Впрыск топливаКПП 5 скоростейЭкологический класс Euro3Передний тормоз Диск 228 ммЗадний тормоз Диск 222 ммПереднее колесо 110/70-17Заднее колесо 140/70-17Д x Ш x В (mm) 2005x790x1050Колесная база (мм) 1320mmСухая масса (кг) 173 кгТопливный бак 14 л.Вся техника SYM (СИМ) отличается очень низкой вибрацией, что доставляет комфорт водителю и пассажиру.