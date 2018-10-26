Мотоцикл STELS Flame 200

Описание товара

Мотоцикл Stels Flame 200Мотоцикл Stels Flame 200 — самый популярный и очень надежный мотоцикл от STELS в среде недорогих мотоциклов.Продается в России 3 года, проверен многими в дальних поездках на тысячи км за одно путешествие. Мотор 4х тактный, 200кубиков, 13л/с, коробка 5ступенчатая. Дорожный мотоцикл в отличном дизайне спроектирован для городских условий.В 2013 году модель получила обновление. Также теперь доступны отдельные опции ― грузовой багажник для кофров и сумок, ветровое стекло, плуг ( нижний обтекатель) для придания спортивного акцента. Новый цвет стал доступен: белый.Тип мотоцикла дорожный неоклассик.Легкий и в тоже время стремительный дизайн мотоцикла заставляют разыграться воображение. Корпус, устремленный вперед напоминает язык пламени. На дороге Stels Flame 200 ведет себя именно так. Он маневренный, быстрый, стремительный. Воплощение конструкторской мысли — новый двигатель объемом 197 см. куб. с масляным радиатором без труда выжимает скорость до 120 км/ч. Безусловно, это идеальный выбор для начинающих и опытных водителей.Цвета мотоцикла: красный, зеленый, оранжевый, белыйТехнические характеристики мотоцикла Stels Flame 200:Двигатель: 4-тактный