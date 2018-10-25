Автогрейдер ГС 1402

Описание товара

Грейдер ГС-14.02, 2003 г.в., после капитального ремонта. Все узлы и агрегаты восстановлены. Замена всех подшипников и изношенных шестерен механической КПП (Псков) и балансиров, замена втулок и полуосей ведущего моста. Ремонт всех гидроцилиндров с заменой штоков, замена гидрораспределителя. Восстановлены посадочные плоскости ножей грейдерного и бульдозерного отвалов. Установлена быстросъемная кабина (монтаж-демонтаж за 15 минут. Высота грейдера со снятой кабиной- 2300 мм)Гарантия на грейдер - 12 месяцев