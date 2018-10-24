MURRAY'S - Средство для укладки волос Murray's Superior V Special Edition 3 oz
Средство для укладки волос Murray's Original.
Special Edition Vintage Fragrance.
Оригинальный дизайн и аромат 1925 года.
Средство для укладки волос Murray's Original производится с 1925 года и считаются одними из лучших в мире.
Помада для волос добавляет текстуры волосам, обеспечивает их блеск и объем пока они весь день лежат так, как их уложили.
Идеально подходит для всех типов волос.
Содержит петролатум (вазелин), минеральное масло и ароматизатор. Не содержит кислот и щелочь, поэтому помада для волос Murray's Original безопасна в использовании для всех типов волос.
- не содержит кислот и щелочь
- фиксирует волосы
- удерживает коротко остриженные волосы
- абсолютно безвредно
Сделано в США