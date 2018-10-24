Описание товара

MURRAY'S - Средство для укладки волос Murray's Superior V Special Edition 3 oz

Средство для укладки волос Murray's Original.

Special Edition Vintage Fragrance.

Оригинальный дизайн и аромат 1925 года.





Средство для укладки волос Murray's Original производится с 1925 года и считаются одними из лучших в мире.

Помада для волос добавляет текстуры волосам, обеспечивает их блеск и объем пока они весь день лежат так, как их уложили.

Идеально подходит для всех типов волос.





Содержит петролатум (вазелин), минеральное масло и ароматизатор. Не содержит кислот и щелочь, поэтому помада для волос Murray's Original безопасна в использовании для всех типов волос.





- не содержит кислот и щелочь

- фиксирует волосы

- удерживает коротко остриженные волосы

- абсолютно безвредно





Сделано в США