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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.10.2018
              800

              Murray's Superior V Special Edition

              Телефон
              84012520870
              Продавец
              Эти Дяди
              0
              Описание товара

              MURRAY'S - Средство для укладки волос Murray's Superior V Special Edition 3 oz

              Средство для укладки волос Murray's Original.

              Special Edition Vintage Fragrance. 

              Оригинальный дизайн и аромат 1925 года. 


              Средство для укладки волос Murray's Original производится с 1925 года и считаются одними из лучших в мире.

              Помада для волос добавляет текстуры волосам, обеспечивает их блеск и объем пока они весь день лежат так, как их уложили.

              Идеально подходит для всех типов волос.


              Содержит петролатум (вазелин), минеральное масло и ароматизатор. Не содержит кислот и щелочь, поэтому помада для волос Murray's Original безопасна в использовании для всех типов волос. 


              - не содержит кислот и щелочь

              - фиксирует волосы

              - удерживает коротко остриженные волосы

              - абсолютно безвредно


              Сделано в США 

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