Описание товара

MrNatty Dub - это ​замечательный универсальный​ продукт на водной основе, который можно применять как на сухие, так и на влажные волосы. На влажных волосах будет достигнут эффект фиксации, как при применении ​глины или ​воска, ​при этом будет небольшой блеск как у пасты. Если использовать ​средство на сухие волосы, то в результате вы сможете создать эффект рваной прически с небольшим уровнем блеска и легкой пластичностью​ - такой небрежный образ, как будто вы ничего не делали с волосами, но при этом они выглядят круто.