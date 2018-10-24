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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.10.2018
              1 700

              MrNatty Dub

              Телефон
              8(401)2520870
              Продавец
              Эти Дяди
              0
              Описание товара

              MrNatty Dub - это ​замечательный универсальный​ продукт на водной основе, который можно применять как на сухие, так и на влажные волосы. На влажных волосах будет достигнут эффект фиксации, как при применении ​глины или ​воска, ​при этом будет небольшой блеск как у пасты. Если использовать ​средство на сухие волосы, то в результате вы сможете создать эффект рваной прически с небольшим уровнем блеска и легкой пластичностью​ - такой небрежный образ, как будто вы ничего не делали с волосами, но при этом они выглядят круто.

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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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