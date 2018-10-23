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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.10.2018
              3 950

              Электрическая пила Champion 118 14

              Телефон
              +79023805812
              Продавец
              МотоМир
              0
              Описание товара
              Электрическая пила Champion 118 - 14 (Чемпион) - модель с поперечным расположением двигателя относительно корпуса. Электропила - бытовая, сочетающая в себе замечательное соотношение веса и мощности. Недорогая легкая модель - станет прекрасным помощником в Вашем хозяйстве. Вес электропилы -3,7 кг, мощность составляет 1,8 кВт, объем масляного бака - 100 млДлина шины 35 см, цепь - 52 звена, шаг 3/8, толщина 1,3 мм. Для смазки цепи используйте специальное адгезионное масло. Не забывайте смазывать специальной смазкой ведомую звездочку на конце шины (для этого есть отверстие на обеих сторонах шины).   Купить Электропилу Champion 118 в Волжском Вы можете в магазине МотоМир+."МотоМир+" - официальный дилер Champion.
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