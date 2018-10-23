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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.10.2018
              5 350

              Электрическая пила Champion 420 16

              Телефон
              +79023805812
              Продавец
              МотоМир
              0
              Описание товара
              Электрическая пила Champion 420 - 16 (Чемпион) - двигатель расположен продольно. Модель хорошо подходит  для различный работ в закрытых непроветриваемых помещениях, для распиловки дров. Преимущество этой модели в том, что замену щеток можно осуществить без использования специальных инструментов. Легкая, удобная электропила - отличный выбор по соотношению цена/качество. Электропила Champion 420 оснащена устройством быстрого натяжения цепи.       Купить Электропилу Champion 420 в Волжском Вы можете в магазине"МотоМир+".
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