Описание товара

Электрическая пила Champion 420 - 16 (Чемпион) - двигатель расположен продольно. Модель хорошо подходит для различный работ в закрытых непроветриваемых помещениях, для распиловки дров. Преимущество этой модели в том, что замену щеток можно осуществить без использования специальных инструментов. Легкая, удобная электропила - отличный выбор по соотношению цена/качество. Электропила Champion 420 оснащена устройством быстрого натяжения цепи. Купить Электропилу Champion 420 в Волжском Вы можете в магазине"МотоМир+".