Описание товара

Мощная бензопила Echo CS-450 (Эхо) предназначена для экстремальных нагрузок. Высокая производительность двигателя при относительно небольшом весе обеспечивают удобство работы. Модель может применяться как для легкого прореживания лесных насаждений и распиловки дров, а также для заготовки леса и строительства. Покрытие Hard Chrome стенок цилиндра обеспечит долгие годы бесперебойной работы.В модели Echo CS-450 идеальное распределение веса, что позволяет снизить нагрузку на пользователя. (см. рисунок)