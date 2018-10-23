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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.10.2018
              32 200

              Бензопила Echo CS 510

              Телефон
              +79023805812
              Продавец
              МотоМир
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              Описание товара
              Мощная полупрофессиональная бензопила Echo CS-510 (Эхо) идеально подходит для лесозаготовительных работ и работ, где требуется высокая мощность и маневренность.  Модель имеет ряд особенностей, которые облегчают процесс эксплуатации: регулируемая система автоматической смазки цепи, антивибрационная система, автоматический инерционный тормоз цепи, натяжитель цепи доступен через защитный кожух. Трехступенчатая очистка воздуха - воздушный фильтр катриджного типа (нейлоновый), длительного срока службы, прост в обращении. (см. рисунок)  Вес  бензопилы Echo CS-510 прекрасно сбалансирован (см. рисунок).Эта японская модель характеризуется прекрасным соотношением веса и мощности по привлекательной цене. Купить бензопилу Echo CS-510 (Эхо) Вы можете уже сейчас, оформив заказ в магазине"МотоМир+".
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