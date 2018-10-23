Описание товара

Мощная полупрофессиональная бензопила Echo CS-510 (Эхо) идеально подходит для лесозаготовительных работ и работ, где требуется высокая мощность и маневренность. Модель имеет ряд особенностей, которые облегчают процесс эксплуатации: регулируемая система автоматической смазки цепи, антивибрационная система, автоматический инерционный тормоз цепи, натяжитель цепи доступен через защитный кожух. Трехступенчатая очистка воздуха - воздушный фильтр катриджного типа (нейлоновый), длительного срока службы, прост в обращении. (см. рисунок) Вес бензопилы Echo CS-510 прекрасно сбалансирован (см. рисунок).Эта японская модель характеризуется прекрасным соотношением веса и мощности по привлекательной цене. Купить бензопилу Echo CS-510 (Эхо) Вы можете уже сейчас, оформив заказ в магазине"МотоМир+".