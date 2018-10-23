Описание товара

Бензопила Stihl MS 291 (Штиль) ― мощный (2,8 кВт), надежный агрегат, созданный для работ в саду, распилки дров, сельском хозяйстве. Модель оснащена экономичным и производительным двигателем 2-MIX. Серийное оснащение Двигатель STIHL 2-MIXДвухтактный двигатель STIHL с технологией 2-MIX отличается большей мощностью, превосходным тяговым усилием и при этом на 20% меньшим расходом топлива по сравнению с двухтактными двигателями STIHL той же мощности, но без такой технологии. В двигателе сочетается цилиндр с четырехканальной технологией и продувка. Также на 70% снижен уровень выброса вредных выхлопных газов. Это соответствует нормам токсичности EU II. Четырёхканальная технология STIHLВ четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется. В результате оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Как следствие, падает расход топлива и увеличивается крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Антивибрационная системаСильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему (АС). У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается. Воздушный фильтр с предварительной очисткойВсасываемый воздух с помощью маховика перемещается по круговой траектории. За счет центробежной силы более крупные и тяжелые частицы грязи удаляются наружу и, кроме того, вверх, через подъёмную рампу. В результате через канал предварительного сепарирования на воздушный фильтр попадает воздух, не содержащий частиц. Система бокового натяжения цепи упрощает процесс эксплуатации. Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора. Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепиЦепной тормоз QuickStop ― это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически. КомпенсаторКомпенсатор STIHL ― регулирующий орган в карбюраторе ― обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания. Система смазки цепи EmaticСистема STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %.