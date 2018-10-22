Пульт Nice FLO1R S, FLO2R S, FLO4R S 1 , 2, 4 канальный

Описание товара

Пульт Nice FLO1R-S одноканальный ( 1-кнопочный), динамический код. Пульты радиоуправления с более 4,5 трил. комбинаций. Система 433,92 МГц с динамическим кодом, самообучением и последовательным кодом для множественного ввода (Flor-sc). 1 шт - 1100 руб. Пульт Nice FLO2R-S двухканальный (2-кнопочный) - 1 шт - 1200 руб. Пульт Nice FLO4R-S четырёхканальный (4-кнопочный) - 1 шт - 1300 руб