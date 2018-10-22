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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              1 500

              Пульт для ворот FAAC XT2 868 SLH LR

              Телефон
              +78432772069
              Продавец
              ТЕЛЕКОМ
              0
              Описание товара
              Двухканальный брелок-передатчик Faac XT2 868 SLH LR 868 МГц черного цвета с динамическим кодом для управления воротами и шлагбаумами фирмы Faac. Пульт дистанционного управления XT2 868 SLH LR используется для дистанционного управления блоками систем автоматических ворот и шлагбаумов на частоте 868 МГц. Пульт ДУ XT2 868 SLH LR имеет два канала и может управлять двумя устройствами в пошаговом режиме. Пульт дистанционного управления XT2 868 SLH LR это модель с динамическим кодом, меняющимся после каждого использования, исключающим простое копирование кода и не позволяющим посторонним проникать на ограниченную территорию. Однако брелки этой серии имеют возможность клонирования друг от друга, если этот режим не отключен принудительно (функция MASTER-SLAVE). Аббревиатура SLH означает, что пульт XT2 868 SLH LR имеет плавающий (динамический) код и функцию самообучения. LR - означает увеличенную дальность передаваемого радиосигнала. Пульт дистанционного управления XT2 868 SLH LR подходит для всех видов приводов ворот и автоматических шлагбаумов FAAC.
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