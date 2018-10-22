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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              700

              Пульт для ворот Came Apollo ТОМ 2

              Телефон
              +78432772069
              Продавец
              ТЕЛЕКОМ
              0
              Описание товара
              Новый универсальный пульт позволяющий совместить в одном металлическом корпусе до  двух пультов использующих фиксированный код (fix code) 433 Мгц . Заменяет такие популярные пульты как CAME: TOP432SA, TOP434SA, TOP432NA,  TOP434NA,  TAM432SA
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