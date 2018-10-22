Пульт Beninka TO GO 2WV

Описание товара

Характеристики Частота (МГц)433.92 MHz Способ программированияВ приемник Тип батареи12V Размеры (Д х Ш х В)70 x 14 x 39 mm Количество кнопок2 Описание TO.GO2WV - 2-канальный пульт д/у с роллинг-кодом 433,92МГц. Пульт дистанционного управления предназначен для управления любой автоматикой, к которой подключен радиоприемник BENINCA. С помощью одного пульта можно управлять до двух различных автоматических устройств. Дистанционное программирование пульта TO GO 2 Для ввода кода нового пульта без использования кнопки приёмника, необходимо иметь авторизованный пульт и расположиться в зоне уверенного приёма, а затем: С помощью подручных средств (пример скрепка для бумаг, иголка и т.п.) нажать скрытую кнопку на уже авторизированном пульте в течении 1 сек. Нажать рабочую кнопку на уже авторизированном пульте. Затем в течение приблизительно 2 секунд нажмите кнопку на Новом пульте.