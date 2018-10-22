Пульт Jolly mini для автоматики САМЕ, аналог TOP 432NA, TOP 432EE

Описание товара

Пульт Jolly - mini работает на частоте 433 МГЦ и способен записывать код практически ВСЕХ !!! пультов работающих на этой частоте и использующих технологию постоянного ( статического ) кода. Пульт имеет четыре независымых канала ( кнопки ) и может записывать на любой канал коды пультов разных фирм - производителей, например кнопка 1. CAME TOP 432, кнопка 2 SEAV BY happy, 3 NICE FLO, 4 DASPI.Это позволяет собрать на один пульт, для удобства пользования управление всей Вашей автоматикой. Также этот пульт может заменять многие пульты из за более низкой цены, чем у оригинала, при этом во многих случиях превосходя их по качеству. Еще один аргумент в пользу данных пультов это их способность переписывать код с пультов давно снятых с проихводства, тем самым продлевая жизнь установленной автоматике.