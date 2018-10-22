Пульт Came TAM 432 SA (аналог)

Описание товара

Брелок для управления автоматикой шлагбаумов и ворот САМЕ. Полностью заменяет в ассортименте пульты ДУ ТОР-432NA, ТОР-434NA, ТАМ-432SA, ТОР-432ЕЕ и ТОР-434ЕЕ. Существенным отличием новых пультов является их работа в двух системах кодировки ТОР и ТАМ. Программирование APOLLO JOLLY Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода. При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. 1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки A и B. Светодиод быстро моргнет 3 раза. 2. Продолжая удерживать нажатой кнопку A отпустите кнопку B. Продолжая удерживать кнопку A, нажмите на кнопку 2 три раза. Светодиод начнет быстро моргать. 3. Отпустите все кнопки. 4. Для передачи кода с рабочего пульта, поднесите его к пульту JOLLY вплотную. 5. Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте JOLLY. Светодиод быстро моргнет 2 раза. 6. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте JOLLY загорится ровным светом. Для программирования остальных кнопок повторит пункты 4, 5 и 6. При вводе в режим программирования происходит очистка памяти и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода