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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.10.2018
              5 000

              Цилиндр в сборе Husqvarna 135, 140, 435, 440

              Телефон
              +7(855)2531986
              Продавец
              Садовая техника
              0
              Описание товара
              Цилиндр в сборе  Husqvarna 135, Husqvarna 140, Husqvarna 435, Husqvarna 440.ЦПГ Husqvarna 135,  140, 435,  440. (Хускварна 135, 140, 435, 440).Цилиндро-поршневая группа Husqvarna 135,  140, 435,  440. (Хускварна 135, 140, 435, 440).Блок цилиндра бензопилы Husqvarna 135,  140, 435,  440. (Хускварна 135, 140, 435, 440).Цилиндр, поршень Husqvarna 135,  140, 435,  440. (Хускварна 135, 140, 435, 440).Цилиндр комплект бензопила Husqvarna (Хускварна) 435 435e 440 440e 135.Двигатель Husqvarna 135,  140, 435,  440. (Хускварна 135, 140, 435, 440). Оригинал. Возможна отправка Почтой России без предоплаты.Артикул новый 5047351-01(504735101). Артикул старый 5047351-02(504735102).В состав комплекта входят:ПОРШЕНЬ 135 435   АРТ.5026250-02ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА ЗАДНЯЯ   АРТ.5443960-01ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА ПЕРЕДН аРТ.5443959-01  ​шАТУН И КОЛЕНВАЛ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!
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