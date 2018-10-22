Ролик натяжной Pubert,Caiman, MasterYard, Husqvarna Арт0341000003

Описание товара

Ролик натяжной для мотокультиваторов и мотоблоков Pubert,Caiman, MasterYard, Husqvarna с двигателями Subaru (Субару), Briggs&Stratton (БриггсСтраттон), Loncin (Лончин). Устанавливается для натяжки приводного ремня под кожухом. Артикул 0341000003.​