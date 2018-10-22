Описание товара

Запчасти для бензопилы Husqvarna.Материал - нейлон, летний 44 µm​.Оригинал.Air filter assy (44 micron)​Фильтр воздушный Husqvarna 135, 140, 435, 440 (По каталогу ФИЛЬТР С КРЫШКОЙ НЕЙЛОН 44 МК 435 440) Husqvarna 135 135E 140 140E 435 435E 440 II 440E Jonsered CS2240 McCulloch CS350 CS390 CS410 5448054-02Арт. 5448054-02