Zanussi ZWHS 50 Smalto

Описание товара

Эти водонагреватели с вниманием отнесутся к Вашим потребностям и удивят своими возможностями, а об их долговечности позаботится технология Sapphire Flex Technology. При нагреве эмаль и стенки внутренних баков расширяются в одинаковых пропорциях, что предотвращает образование микротрещин и возникновение очагов коррозии и, как следствие, увеличивает срок службы приборов. Проведенные испытания доказали: при стандартном использовании эмаль не подвергается разрушению даже после 10 лет эксплуатации. Модели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, а за счет двух независимых нагревательных элементов они будут долгие годы трудиться во благо Вам и Вашим близким.Модели 30, 50, 80, 100 литровРегулировка температуры от 30 до 75°С2 ступени мощности нагрева водыМногоуровневая защита внутренних баков от коррозии и система безопасности.Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи, обеззараживание водыУЗО - устройство защитного отключения (в комплекте)Индикатор работыИндикатор нагреваЗащита от коррозии: мелкодисперсное эмалевое покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массыЭффективная теплоизоляция - 20 ммПлоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака)Простое управлениеКласс пылевлагозащищенности IPX4Гарантия 8 лет